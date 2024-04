Il ministero dell'Ambiente ha espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto presentato da Hepv 29 Srl per la realizzazione di un parco agrovoltaico da 10,2 MW a Brindisi, in Puglia. Hepv è una società del gruppo Heliopolis con sede a Trento. La Via positiva è stata rilasciata dal Mase nonostante il parere negativo della Sop...