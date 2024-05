ExxonMobil Corporation ha annunciato venerdì scorso in una nota utili per il primo trimestre 2024 pari a 8,2 miliardi di dollari, in calo di 3 miliardi 210 milioni rispetto allo stesso periodo 2023, quando gli utili si attestarono a 11,4 miliardi. Gli investimenti in conto capitale ed esplorazione sono stati pari a 5,8 miliardi di dollari, in linea...