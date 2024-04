Da oggi è possibile trasmettere i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti 4.0. Lo comunica il Mimit in una nota. I documenti da compilare con dati e altre informazioni necessarie sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (Gse) a partire dalle ore 12:00. L...