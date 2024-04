La società quotata Maire ha archiviato il primo trimestre del 2024 con "crescita a doppia cifra dei principali parametri economici". E' quanto si legge in una nota della società, che mostra ricavi per 1,3 miliardi di euro (+31,9% sullo stesso periodo dello scorso anno); ebitda a 82,1 milioni di euro (+41,6%), con un margine in aumento dal 6,1 al 6,...