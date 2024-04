Al termine di un incontro in plenaria la delegazione sindacale di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil ha trovato un'intesa con Enel che sarà formalizzata in un accordo nelle prossime ore e per questo le segreterie nazionali dei sindacati degli elettrici hanno deciso di sospendere gli scioperi in programma per il 30 aprile e il 2 maggio...