Il Gse ha pubblicato la graduatoria degli impianti che hanno partecipato alla terza procedura competitiva prevista dalla misura del Pnrr “Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare”.Sono stati ammessi, scrive il Gse in una nota, 132 progetti di impianti di produzione di biometano, nuovi e riconvertiti, per u...