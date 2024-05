Nel corso del 2023 sono entrati in esercizio in Italia 371.442 impianti fotovoltaici (+77% rispetto al 2022) per una potenza complessiva di 5.209 MW (+109%). Alla fine dell'anno la potenza installata complessiva in esercizio ammonta a 30.319 MW, in aumento del 21% rispetto al 2022. La produzione registrata nell'anno è pari invece a 30.711 GWh; in q...