Si svolge oggi a Palazzo Chigi la riunione del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (Colaf), convocata dal ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, alla presenza della presidente del consiglio, Giorgia Meloni, per affrontare i nuovi compiti che il Governo ha affidato al Comitato con il decreto Pn...