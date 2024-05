Gli sherpa dei ministeri dell'Agricoltura e dell'Ambiente sono ancora al lavoro sul testo finale della norma che dovrebbe decretare lo stop al fotovoltaico sui terreni agricoli. Girano versioni diverse in queste ore, segno che tradurre l'accordo politico in un testo è tutt'altro che automatico. E che, come sempre, il diavolo è nei dettagli. Senza c...