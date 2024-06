L'utility danese European Energy ha fatto sapere oggi di aver chiuso con l'azienda informatica Microsoft una serie di contratti di lunga durata per la vendita di energia verde. L'energia rinnovabile sarà prodotta da diversi progetti eolici e solari, incluso un progetto ibrido, in Svezia e Danimarca, per una potenza complessiva di 180,6 MW. European...