EssilorLuxottica sta realizzando un intervento in Abruzzo che prevede il recupero e la riconversione di terreni industriali attorno alle attività manifatturiere di Barberini, società del Gruppo attiva nella lavorazione di lenti in cristallo per occhiali. Su un'estensione complessiva di quasi 40 ettari, si legge in una nota, verranno realizzati un g...