Il ministero dell'Ambiente ha pubblicato il decreto direttoriale 102 del 27 giugno del 2024 con cui assegna alle Regioni le risorse addizionali, provenienti dal RepowerEU, per finanziare nuovi progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Il decreto, disponibile in allegato, segue al decreto dipartimentale 164 del 17 aprile 2024 ...