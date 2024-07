Il Gse ha pubblicato la composizione del mix energetico iniziale nazionale dell'energia elettrica immessa in rete relativo agli anni di produzione 2022 e 2023.Nel 2023, scrive il Gse, è stata registrata una ripresa delle rinnovabili che tornano sopra quota 100 TWh. In particolare, in Italia la produzione da Fer di energia immessa nel sistema elet...