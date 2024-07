Il caldo intenso in Egitto, superiore alle medie stagionali e che sta tenendo sotto stress il sistema energetico del Paese nordafricano, ha indotto il governo ad aumentare da 2 a 3 ore giornaliere le riduzioni programmate dei carichi disposte per mantenere in sicurezza la rete elettrica. Lo hanno annunciato i ministeri dell'Elettricità e del Petrol...