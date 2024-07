La Banca europea per gli investimenti (Bei) e Snam hanno sottoscritto un finanziamento di complessivi 100 milioni di euro finalizzato a sostenere interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici e misure di efficientamento energetico per attività industriali. Si tratta, si legge in una nota congiunta, di un finanziamento-quadro utilizz...