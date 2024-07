Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato questa mattina il disegno di legge n. 15 “Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio, dei beni paesaggistici e ambientali”, che introduce una moratoria di 18 mesi per la realizzazione di progetti eolici e fotovoltaici. lo comunica il Consiglio in una nota.Il Ddl è stato approvato con 32 vot...