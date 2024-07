Ansaldo Energia ha firmato un contratto per la fornitura in Irlanda di una moderna turbina a gas AE94.3A e del generatore associato per una capacità di 299 MW a Poolbeg, Dublino.La turbina AE94.3A di Ansaldo Energia è stata selezionata dal cliente Electricity Supply Board per la sua affidabilità, convenienza e per le sue elevate prestazioni, rima...