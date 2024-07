L'industria delle rinnovabili "sta crescendo e continuerà a crescere", anche se in futuro "lo farà in maniera più concreta", meno guidata "dai target per i target" e più da una crescita sostenibile. Lo ha detto ieri a Milano Toni Volpe, a.d. di Nadara, illustrando in un incontro con la stampa la visione e le strategie della società nata dalla fusio...