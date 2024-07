Enfinity Global e Nova Aeg, la società di gestione dell'energia di Nova Coop, hanno firmato un contratto Ppa per la fornitura dell'energia fotovoltaica prodotta da un impianto di Enfinity in costruzione in Emilia Romagna da 7,8 MW. Grazie a questo accordo, i clienti di Nova Coop beneficeranno di 12 GWh/anno di energia pulita prodotta da Enfinity....