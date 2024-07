Dopo la tregua di ieri, tra oggi e domani i prezzi d'acquisto si presenteranno in forte aumento. Venerdì potrebbe verificarsi una flessione se le quotazioni in tempo reale del Gasoil su Londra confermeranno in chiusura i ribassi in corso da questa mattina. Oggi la benzina ha recuperato 5 euro per mille litri, il gasolio autotrazione e l'agricolo 6,...