Al via le domande per il Reddito energetico nazionale, la misura del ministero dell'Ambiente e che consente alle famiglie con un basso reddito di realizzare un impianto fotovoltaico domestico a servizio dell'unità immobiliare di residenza.Aprirà alle ore 12:00 di domani, 5 luglio, sul sito del Gse, il portale per inviare le istanze di accesso all...