Dopo due aumenti consecutivi, i prezzi d'acquisto si sono presentati in forte diminuzione. In base alla chiusura del Mediterraneo di ieri pomeriggio i ribassi proseguiranno anche domani. A Londra le quotazioni in tempo reale del Gasoil registrano un altro calo da questa mattina, ma l'indicazione per venerdì è ancora incerta perché la variazione è m...