La Commissione europea ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a 26 Stati membri per non aver recepito integralmente nel diritto nazionale le disposizioni della direttiva riveduta sul sistema di scambio di quote di emissione (Ets2). L'Ets2 (direttiva UE 2023/959 che modifica la direttiva 2003/87...