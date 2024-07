La Commissione europea ha approvato, in linea con le norme sugli aiuti di Stato, la misura di sostegno varata dal governo francese per supportare la produzione di 1,6 TWh l'anno, ovvero 146 milioni di metri cubi, di biometano sostenibile. Lo schema vale 1,5 miliardi di euro. Gli incentivi prenderanno la forma di contratti per differenza a due vie c...