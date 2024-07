Feldspato e fluorite sono le uniche materie prime critiche, delle 32 previste dall'elenco UE, che vengono estratte nelle 76 miniere ad oggi attive in Italia. Tuttavia i permessi di ricerca in corso, i dati sulle miniere attive in passato e quelli sulle ricerche pregresse e recenti, documentano la potenziale presenza di varie materie prime critiche ...