Sogin fa sapere di aver concluso la prima fase dello smantellamento del vessel nell'ex centrale nucleare di Garigliano in provincia di Caserta. Si tratta, scrive Sogin in una nota, dell'“attività più complessa dal punto di vista ingegneristico e operativo per la disattivazione di un impianto nucleare”. Sogin ha terminato la rimozione dei componenti...