Enea è entrata a far parte dell'Alleanza industriale europea sui piccoli reattori modulari Smr e del vertice del network europeo Snetp sulle tecnologie per il nucleare sostenibile, che promuove sicurezza, affidabilità ed efficienza del nucleare civile. Lo fa sapere la stessa Enea in una nota.Focus dell'Alleanza Smr è favorire e coordinare la coop...