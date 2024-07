Mercato di luglio agli sgoccioli in pieno “fine mese”. Sulle contrattazioni odierne hanno impattato i ribassi messi a segno due giorni fa dai prodotti petroliferi del Mediterraneo. Questa mattina la benzina ha perso 4 euro per mille litri, i gasoli 12 e il denso Btz 10 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate questa mattina nelle tre ma...