Pochi movimenti dei prezzi d'acquisto oggi in un mercato interno in pieno “fine mese”. Domani invece i prodotti registreranno un ribasso, dopo il calo delle quotazioni in Mediterraneo nella chiusura di ieri pomeriggio. Questa mattina la benzina è scesa di 4 euro per mille litri, i gasoli sono saliti di 1. Il denso Btz ha incamerato 1 euro per mille...