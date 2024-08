L'azienda bergamasca Inntea fa sapere di aver completato per l'utility Italgen il processo di revamping del gruppo idroelettrico da 900 kW denominato “Possaccio” a Verbania, in Piemonte. Con questo intervento, si legge, sale a 8, per una potenza complessiva di 5.079 MW, il numero di gruppi idroelettrici riqualificati da Inntea per conto di Italgen ...