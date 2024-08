Supera di slancio i 40 euro/MWh l'IG Index del Gme nell'assessment per domani. Rispetto ai 39,29 €/MWh dell'assesment per oggi, l'indice si attesta per domani a 41,61 euro, livello che non si vedeva da inizio dicembre.In rialzo anche il Ttf front month contratto di settembre, che a fine giornata si attestava poco sotto 38,6 €, rispetto ai 36,7 c...