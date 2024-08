Nel primo trimestre del 2024, l'Unione europea ha importato 70 miliardi di metri cubi di gas, appena l'un percento in meno rispetto al primo trimestre del 2023. Il 59% del gas importato è arrivato via tubo mentre il 41% via nave. Dalla Russia è arrivato il 19% delle importazioni di gas in Europa, con un aumento di 4 punti percentuali anno su anno (...