Rhone Energies, joint venture tr ail trader Trafigura e la società infrastrutturale Usa Entara, hanno firmato un accordo per l'acquisto della raffineria Esso di Fos-sur-Mer e i terminali di Tolosa e Villette-de-Vienne, in Francia. “Sono in corso discussioni con le autorità competenti e si prevede che le autorizzazioni necessarie arriveranno entro l...