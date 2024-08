La moratoria di 18 mesi introdotta dalla Sardegna sulla realizzazione di nuovi impianti eolici e fotovoltaici “comporta un pregiudizio irreparabile all'interesse pubblico” in quanto la sospensione delle procedure autorizzatorie “fa mancare la quota regionale di potenza aggiuntiva (fissata dal DM 21 giugno 2024 in 6,264 MW) necessaria per raggiunger...