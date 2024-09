Il 25 settembre, in un evento sull'auto organizzato dalla presidenza di turno ungherese, e poi il 26 settembre, in occasione del consiglio UE Competitività, il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, presenterà ufficialmente ai colleghi europei una proposta per anticipare già nel 2025 la revisione del regolamento europeo sulle emissioni auto che vieta...