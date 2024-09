Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto offshore del valore di circa 2 miliardi di dollari, nell'ambito del Long-Term Agreement (Lta) in vigore con Saudi Aramco, per lo sviluppo del giacimento di Marjan in Arabia Saudita.L'aggiudicazione segue il completamento della procedura di gara e il verificarsi delle consuete condizioni preliminari rich...