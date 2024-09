Si è svolta la scorsa settimana l'ottava edizione delle Giornate dell'energia e dell'economia circolare di Trevi, l'iniziativa organizzata da Globe Italia e Wec Italia in collaborazione con Luiss School of Government, Associazione italiana collaboratori parlamentari e Askanews a Trevi (PG).L'ottava edizione, si legge in una nota, si è concentrat...