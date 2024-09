Nonostante anni di impegni pubblici da parte delle compagnie petrolifere e del gas, le emissioni di metano e il flaring derivanti dalle attività del settore rimangono a livelli quasi record. Per sostenere gli sforzi per affrontare questo problema, l'Aie, l'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano del Programma delle Nazioni Unite per l...