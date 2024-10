Olt Offshore LNG Toscana ha pubblicato sul proprio sito la procedura per la ricezione di quantitativi di gas naturale liquefatto funzionali alle attività di cool-down e gas-up del terminale Fsru Toscana, necessarie per il raffreddamento delle cisterne di stoccaggio del GNL e di tutte le parti criogeniche dell'impianto in vista del riavvio delle att...