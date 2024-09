Un approccio unificato nell'utilizzo dei proventi d'asta Ets e un prezzo unico europeo per i settori ad alta intensità energetica. Sono le due principali proposte formulate da Federacciai per rilanciare la competitività del settore, in occasione dell'assemblea annuale svoltasi ieri a Vicenza. “Posizionare l'Italia come leader mondiale di acciaio gr...