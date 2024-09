Consip ha pubblicato le consultazioni di mercato per la fornitura di carburanti rete mediante buoni acquisto (ed. 10) e per la fornitura di stazioni di ricarica per veicoli elettrici.I questionari devono essere compilati ed inviati rispettivamente entro il 4 e il 10 ottobre 2024 all'indirizzo PEC seusconsip@postacert.consip.it....