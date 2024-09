L'assemblea Assorisorse tenutasi oggi a Roma e online ha rinnovato le cariche dell'associazione, in particolare i vicepresidenti Leonardo Brunori per il Settore Servizi, Marcello Iocca per il Settore Carbon Neutrality & Circular Economy, Tiziano Mestriner per il Settore Minerario e Davide Usberti per il Settore Risorse Energetiche del Sottosuolo. ...