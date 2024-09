Nell'ultimo trimestre del 2024 aumenterà dell'8,8% la bolletta elettrica per il ‘cliente tipo' vulnerabile servito in Maggior Tutela, che pagherà 26,47 centesimi di euro per kWh, tasse incluse. Lo ha stabilito l'Arera nel consueto aggiornamento trimestrale. La variazione è principalmente dovuta all'atteso aumento dei prezzi all'ingrosso dell'elettr...