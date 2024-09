Da oggi è possibile presentare, per gli impianti alimentati a biomasse solide e biogas, la richiesta di applicazione dei Prezzi minimi garantiti (Pmg), accedendo al Servizio BIO-PMG in Area Clienti del sito del Gse.Il Gse ha pubblicato le Regole Operative per l'accesso al servizio BIO-PMG (in allegato), con lo schema di contratto e l'indicazione ...