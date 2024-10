Sono in programma questa mattina alle 10 in Senato le dichiarazioni di voto e la votazione nominale con appello sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del DL Omnibus come modificato dalle commissioni riunite Bilancio e Finanze. In allegato è disponibile il testo del provvedimento (Ddl di conversione del DL 113/2024 “Misure u...