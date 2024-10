Tiene banco la debolezza dell'economia cinese sui mercati internazionali, che prevale sugli spunti rialzisti come le tensioni in Medio Oriente e l'uragano Helen negli Usa. Fattori questi che in passato avrebbero fatto impennare le quotazioni. Il Brent con consegna a novembre ha chiuso di poco sotto la parità a 71,77 $/b con un ribasso frazionale di...