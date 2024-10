Nel 2030 in Italia circoleranno in Italia un massimo di 3,6 milioni di veicoli elettrici (Bev) e un milione di ibridi plug-in. I dati sono nello studio “Il futuro della mobilità elettrica in Italia @2035”, presentato oggi a Roma dain occasione dell'evento “Il futuro della mobilità elettrica. Il futuro dell'Italia”, che ha...