Dopo il rialzo del 6% di agosto, a settembre il prezzo del gas al metro cubo per i clienti domestici vulnerabili scede di un 1,9% come conseguenza del leggero ripiegamento dei prezzi all'ingrosso. Lo fa sapere l'Arera che nel consueto aggiornamento ha fissato il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo a a 110,93 centesimi di euro per mc, ...