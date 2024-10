Nuova perdita a doppia cifra a settembre per il mercato delle auto. Dopo il -13,4% di agosto, lo scorso mese le immatricolazioni di auto nuove in Italia sono state il 10,7% in meno di quelle registrata a settembre 2023. Secondo i dati pubblicati ieri dalle principali associazioni automotive del Paese sulla base dei dati del ministero dei Trasporti ...