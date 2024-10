Dopo settimane di polemiche sul 2035 e sul 2025, dopo tonfi in borsa di diversi titoli automobilistici, ieri sono arrivati un po' di numeri sullo stato e le prospettive della mobilità elettrica in Italia. Parliamo del rapporto “Il futuro della mobilità elettrica in Italia @2035”, presentato ieri a Roma da Motus-E e PwC Strategy. Il dato che più col...